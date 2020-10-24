رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، تعيين أبو العينين شحاته، المدير الفني السابق لفريق تليفونات بني سويف ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالقسم الثاني، خلفا لسمير كمونه الذي رحل مؤخرا عقب ختام الموسم الحالي.

وعقد مسؤلو النادي المنوفي جلسة مع شحاته، تقرر خلالها تعيينه مديرا فنيا، بداية من الموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن يعقد جمهورية شبين اجتماعا مع المدير الفني يوم الثلاثاء المقبل لتشكيل الجهاز المعاون له استعدادا لخوض فترة الإعداد.

وميلك شحاته الشهير ب "نينو" خبرات عديدة في دوري القسم الثاني، حيث تولى من قبل أندية الواسطى وغزل شبين والاسيوطي والفيوم ودمياط والتعدين وبدر والمنيا وسوهاج وتليفونات بني سويف.



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