خبيرة تربوية: "الطالب الغشاش ضحية مجتمع ولا يجب معاقبته"

قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، خبيرة تربوية، إن العقوبات بقانون مكافحة أعمال الغش والإخلال بالامتحانات، تعد قاسية جدًا على الطالب كونها تتراوح من عام وحتى 7 سنوات، مضيفة :"لو العقوبة دي تقتصر على المعلم أو شخص راشد يملك إمكانيات تسمح له أن يطبع الامتحان وينشره.. أنا معاك حتى لو هيتحبس عشر سنوات".



وأضافت "عبدالرؤوف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الغش لا يحتاج إلى طباعة الآن في ظل التطور التكنولوجي، كون أي طالب يمتلك الخبرة في التطور التكنولوجي، يستطيع أن ينشر الامتحان عبر الإنترنت، موضحة: "يعني أي طالب يعمل كدا هتحبسه من عامين لـ7 سنوات؟ أنت هتخلق جيل من المجرمين تحت مظلة تشديد العقوبة وأن يكونوا مثل للآخرين".



ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن الطالب الذي يفعل ذلك هو ضحية للأسرة والمدرسة، ولا يصح أن نضع طفل مع المجرمين، مضيفة: "لابد أن تكون العقوبة من جنس العمل.. هل نساوى بين الطالب والمجرم والحرام؟؟ هذا الطالب ضحية مجتمع".