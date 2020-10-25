محافظ البحر الأحمر: لم نرصد أي مخالفة تعكر صفو الانتخابات (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتم رصد أية مخالفة من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأكد "حنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت على انتظام خط سير العملية الانتخابية في جميع مدن المحافظة، موضحًا أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تصل إلى 600 ألف.

وأشار إلى أن جميع الأمور تسير بوتيرة واحدة على مدار اليوم، موجهًا الشكر إلى القوات المسلحة والقوات البحرية ومديرية أمن البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية التي تشارك في تأمين العملية الانتخابية.

هذا، وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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