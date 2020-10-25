التفاصيل الكاملة وراء فيديو مشاجرة بالرصاص أمام مدرسة بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن تفاصيل فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة النارية، أمام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة السلام.





وكشفت تحريات رجال المباحث أن المشاجرة نشبت بين ولي أمر أربعة طلاب، وبين نجل صاحب المدرسة بسبب خلاف على دفع المصاريف الدراسية.





وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وتم ضبط المتورطين في الواقعة.



