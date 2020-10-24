جوارديولا يقر بصعوبة مهمة مانشستر سيتي في الموسم الحالي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اعترف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، بأن فريقه أهدر سبع نقاط ثمينة في مشواره بالدوري المحلي حتى الآن وأن عليه الآن أن يتعامل مع كل مباراة على حدة ثم ينتظر ما سيحدث في نهاية الموسم.

 

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ويستهام 1-1 اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليكون التعادل الثاني للفريق مقابل انتصارين وهزيمة واحدة في المباريات الخمسة التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

 

وبهذا، أهدر الفريق سبع نقاط من 15 نقطة متاحة في هذه المباريات الخمس.

 

وقال جوارديولا: "بدأنا المباراة بشكل جيد حقاً.. عانينا في آخر 10 أو 15 دقيقة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، كنا أفضل وسجلنا هدفا مبكراً في هذا الشوط. سنحت لنا الفرص التي نحتاجها لتحقيق الفوز".

 

وأوضح: "لست الشخص الذي يمكنه التنبؤ بالمستقبل. أهدرنا سبع نقاط بالفعل وهو عدد كبير. ولكننا عانينا كثيراً لعدة أسباب. علينا التعامل مع كل مباراة على حدة ونرى ما سيحدث".


أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ أقل من ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 38 دقيقة

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»