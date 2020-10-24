جوارديولا يقر بصعوبة مهمة مانشستر سيتي في الموسم الحالي

اعترف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، بأن فريقه أهدر سبع نقاط ثمينة في مشواره بالدوري المحلي حتى الآن وأن عليه الآن أن يتعامل مع كل مباراة على حدة ثم ينتظر ما سيحدث في نهاية الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ويستهام 1-1 اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليكون التعادل الثاني للفريق مقابل انتصارين وهزيمة واحدة في المباريات الخمسة التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

وبهذا، أهدر الفريق سبع نقاط من 15 نقطة متاحة في هذه المباريات الخمس.

وقال جوارديولا: "بدأنا المباراة بشكل جيد حقاً.. عانينا في آخر 10 أو 15 دقيقة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، كنا أفضل وسجلنا هدفا مبكراً في هذا الشوط. سنحت لنا الفرص التي نحتاجها لتحقيق الفوز".

وأوضح: "لست الشخص الذي يمكنه التنبؤ بالمستقبل. أهدرنا سبع نقاط بالفعل وهو عدد كبير. ولكننا عانينا كثيراً لعدة أسباب. علينا التعامل مع كل مباراة على حدة ونرى ما سيحدث".