أحلام تهاجم ماكرون بعد أزمة الصور المسيئة للنبي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت النجمة أحلام رسالة للرئيس الفرنسي، ولذلك عقب حملة التشويه لرسول الله سيدنا محمد (صلى) والذي دشنها الرئيس الفرنسي.

وقالت أحلام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".

يذكر أن هاشتاح "إلا رسول الله" تصدر التريند في الساعات القليلة الماضية حول مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن هذه الحملة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد فرنسا.

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