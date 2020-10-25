أحلام تهاجم ماكرون بعد أزمة الصور المسيئة للنبي
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
مي مرسي
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وجهت النجمة أحلام رسالة للرئيس الفرنسي، ولذلك عقب حملة التشويه لرسول الله سيدنا محمد (صلى) والذي دشنها الرئيس الفرنسي.
وقالت أحلام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله #إلارسول_الله".
يذكر أن هاشتاح "إلا رسول الله" تصدر التريند في الساعات القليلة الماضية حول مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن هذه الحملة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد فرنسا.
وقالت أحلام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله #إلارسول_الله".
يذكر أن هاشتاح "إلا رسول الله" تصدر التريند في الساعات القليلة الماضية حول مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن هذه الحملة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد فرنسا.
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