أحلام تهاجم ماكرون بعد أزمة الصور المسيئة للنبي

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وجهت النجمة أحلام رسالة للرئيس الفرنسي، ولذلك عقب حملة التشويه لرسول الله سيدنا محمد (صلى) والذي دشنها الرئيس الفرنسي.



وقالت أحلام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".



يذكر أن هاشتاح "إلا رسول الله" تصدر التريند في الساعات القليلة الماضية حول مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن هذه الحملة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد فرنسا.