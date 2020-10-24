كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي

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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت صور لمجموعة من كبار نجوم السينما الذين رحلوا عن عالمنا تاركين بصمة قوية في الفن.



وقام المصمم محمد جابر، بنشر هذه الصور لتكريمًا للنجوم الراحلين من الفن المصري.



ومن النجوم نور الشريف، أحمد زكي، عزت أبو عوف، محمود عبد العزيز، هيثم أحمد زكي، جميل راتب، رجاء الجداوي، خالد صالح، فاروق الفيشاوي، يوسف شاهين، محمود ياسين، كأنهم متواجدين مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور معبرين عن إعجابهم الشديد بها، وداعين الله لهم بالرحمة.