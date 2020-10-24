كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت صور لمجموعة من كبار نجوم السينما الذين رحلوا عن عالمنا تاركين بصمة قوية في الفن.

وقام المصمم محمد جابر، بنشر هذه الصور لتكريمًا للنجوم الراحلين من الفن المصري.

ومن النجوم نور الشريف، أحمد زكي، عزت أبو عوف، محمود عبد العزيز، هيثم أحمد زكي، جميل راتب، رجاء الجداوي، خالد صالح، فاروق الفيشاوي، يوسف شاهين، محمود ياسين، كأنهم متواجدين مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور معبرين عن إعجابهم الشديد بها، وداعين الله لهم بالرحمة.
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي
كبار النجوم الراحلون يشاركون في مهرجان الجونة السينمائي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»