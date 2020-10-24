هل يرحل ديبالا عن يوفنتوس؟

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن توقف مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مفاوضات تجديد عقد ديبالا الذي ينتهي في يونيو 2022 واجهت بعض العقبات حتى توقفت مؤخرًا بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يعتبر صاحب الحظوظ الأكبر للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث إن تشيلسي مستعد لعرض مبلغ ما بين 80 إلى 100 مليون لحسم صفقة باولو ديبالا.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا سبق له أن كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام في صيف 2019 لكن النجم الأرجنتيني أوقف الصفقة وقرر الاستمرار في يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا يحصل على راتب سنوي مع السيدة العجوز يبلغ قدره 10 ملايين يورو سنويًا.

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