عاجل.. بيان من النائب العام بشأن خطف أطفال في مدينة نصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
مـروة هيـكل
Advertisements
نفت تحقيقات "النيابة العامة" بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي ما تم تداوله حول شروع امرأة في خطف أطفالًا بمدينة نصر

وأبلغت سيدة يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عن تداول صورة في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي مذاع من حساب باسم "امرأة"، ادعت عليها فيه شروعها في خطف الأطفال، قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه، فضلًا عن تصويرها من غير علمها، فتمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهمتين اللتين أذاعتا المنشور. 

وسألت "النيابة العامة" المجني عليها فشهدت في التحقيقات بمضمون ما أبلغت عنه، بينما استجوبت "النيابة العامة" المتهمتين فأنكرتا ما أسند إليهما مِن إذاعتهما عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس، وإسنادهما للمجني عليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، واعتدائهما على حرمة حياتها الخاصة، ونشرهما عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات وأخبارًا وصورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على الشبكة المذكورة بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وقررتا أنهما لما رأيا المجني عليها تتفقد نجلة إحداهما بإحدى المحال العامة، ظنتا أنها تخطف الأطفال فصورتها إحداهما وأذاعت المنشور -موضوع التحقيق- عبر صفحتها الشخصية بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تحذير العامة منها، ولكنهما فوجئا بسرعة انتشار المنشور فحذفته إحداهما خشية المساءلة القانونية، وأغلقت حسابها، ثم علِما لاحقًا أن المجني عليها كانت تبحث عن نجلتها بالمحل الذي تواجدن فيه.

هذا، وقد قررت "النيابة العامة" حجز المتهمتين لحين ورود تحريات "قطاع الأمن الوطني" حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت "النيابة العامة" تصديها بحزم لمثل هذه الصور من الإشاعات والأخبار الكاذبة ومروجيها، التي كثر تداولها في مناخ افتراضي خالٍ من الرقابة، مليء بما يكدر صفو الناس وأمنهم وسلامهم ويُلقي الرعب والفزع في نفوسهم، دون تثبت أو تحقق مما يتم تداوله. 

وحذرت "النيابة العامة" أيضًا من صور هذه الإشاعات والأخبار التي يتم تداولها، ما بين مذاع عمدًا لأغراض إجرامية، أو بدعوى توعية أو تحذير غير مكترث صادر عن غير أهل الاختصاص، يضر ولا ينفع، ويُفزع ولا يُؤمِّن، مؤكدة ضرورة إحالة كل ما يثير الشبهات في نفوس الناس من وقائع إلى المؤسسات العامة الرسمية المختصة بتحقيقها وكشف ما وراءها وعلى رأسها "النيابة العامة"، وعدم الاندفاع إلى أفعال تشكل في حد ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة نصر خطف أطفال بوابة الفجر النائب العام الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ ساعة

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" لجلسة الغد

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراه وشرعوا في خطفها

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة بشأن "اختطاف طالبة" بأسيوط

جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

تجديد حبس "حسن نافعة" 15يوما

تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن في السلام لـ15 أبريل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»