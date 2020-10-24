فرنسا تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
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أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت الـ 45 ألف إصابة ، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

 

وسجلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1,086,497 إصابة حسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

 

كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

 

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجوُّل الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 42,773 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 31,580 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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