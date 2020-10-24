برشلونة يحسم مصير جريزمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من بيع نجم هجوم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن جريزمان ارتبط بالرحيل عن صفوف البلوجرانا بسبب تواضع مستواه مع الفريق الكتالوني بالإضافة إلى حاجة النادي إلى الأموال في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة لا يفكر في التخلص من جريزمان سواء في يناير المقبل أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن جريزمان يحظى بثقة إدارة النادي على الرغم من تواضع مستواه منذ إنضمامه إلى النادي الكتالوني قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن جريزمان يطمح في المشاركة في كلاسيكو الأرض وإظهار أفضل ما لديه من إجل إقناع الهولندي رونالد كومان وإرضاء جماهير برشلونة.



