اندلاع حريق ضخم داخل مستودع مهجور بفرنسا (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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نشب حريق ضخم اليوم السبت، داخل آحدى المستودعات المهجورة بـ لوهافر بفرنسا، ونشرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية صور ومقاطع فيديو ترصد لحظة أشتعال الحريق، والتي لم تسفر عن أي ضحايا.

 

 واندلع الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997م، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء مدينة لوهافر، فيما واصلت فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراجون للأمن المدني.

 

 وبحسب بيان صحفي صادر عن المسئولين في محافظة السين البحرية، نقلته "فرانس 3" يشير إلى أنه "لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي"، وأن الحريق لن يهدد أي منزل".

 

ومع ذلك ، تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما  طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 إلى 300 شخص، حسبما ذكرت قناة تلفزيونية محلية، بينما تعطلت وسائل النقال العام بالمنطقة المحيطة بالحريق.

 

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