الأهلي يكشف موعد عودة معلول للتدريبات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة في تدريبات الفريق.

وكان معلول قد غاب عن مباراة الإياب ضد الوداد البيضاوي بسبب الإصابة.

وأكد عبد الحفيظ، أن معلول سيشارك في مران الفريق يوم الإثنين المقبل، بعد أن غاب عن آخر مران، ومواجهة العودة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية.

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "معلول سيشارك في أول مران للأهلي عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة والتي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الوداد".

وأردف "لدينا اطمئنان على حالة معلول بشكل كبير، ونجهزه بصورة جيدة للمباريات المقبلة على رأسها بالطبع نهائي دوري أبطال إفريقيا".