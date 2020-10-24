عضو لجنة الفيروسات: لا لقاح لفيروس كورونا قبل هذا الموعد (فيديو)

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أكد عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الفيروسات، إنه أقرب موعد لظهور لقاح ضد فيروس كورونا هو منتصف 2021، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية لأغلب اللقاحات غير مبشرة خاصة أن الأجسام المضادة التي تخلقها هذه اللقاحات لا تستمر أكثر من 6 أشهر.



وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن جميع المؤشرات وتصريحات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الشرق الأوسط في انتظار موجة ثانية خاصة مع تزايد الأعداد في كل من دول المغرب وتونس والجزائر والعراق.



وأشار إلى أن آخر الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية وأعلنت عنها في 15 أكتوبر الماضي والتي أجريت في 30 دولة على 705 مريضًا تلقوا جميع الأدوية الخاصة بالفيروس أثبتت أن هذه الأدوية لم ثبت أي فعالية من ناحية الوفيات أو فترة البقاء في المستشفى.



وأكد أن الحل النهائي والسحري لفيروس كورونا هو الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول فصل الشتاء وبداية موسم الأنفلونزا الموسمية ولاسيما أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الكورونا والأنفلونزا، مطالبًا بضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا خاصة للحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

