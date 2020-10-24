يسرا مع خالد النبوي وأسرته في حفل الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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بدأت فاعليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي والذي افتتح مساء أمس الجمعة في دورته الرابعة بحضور نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة للنجمة يسرا، مع النجم خالد النبوي، واسرته وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

والتقطت الصورة في حفل الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل" وهي خدمة تقدمها اورانج لإكتشاف المواهب الفنية الجديدة، ليشاركوا يسرا في العمل الرمضاني القادم 2021.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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