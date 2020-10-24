محمد فراج يثير الجدل بسبب لحيته في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف على السر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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افتتح مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والتي تمتد حتى 31 أكتوبر من الشهر الجاري.

حضر الافتتاح عدد كبير من نجوم ونجمات الفن ي مصر والوطن العربي، ومنهم الفنان محمد فراج.

أثار محمد فراج، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهوره بـ" لحية طويلة" في حفل الافتتاح أمس.

يرجع سبب إطلاق محمد فراج، للحيته لتلك الفترة الطويلة، إلى انشغاله بتصوير دوره في مسلسل "تقاطع طرق" للمخرج والمؤلف تامر محسن، والمنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد ومايان السيد.

كما يستعد فراج لبدء تصوير فيلم "أهل الكهف" للمخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشاركه البطولة حسن الرداد، أمينة خليل، مصطفى فهمي ومحمد ممدوح.

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