الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، حسم مصير المعارين من القلعة الحمراء، في الموسم الجديد، بناءا على رأي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لسد ثغرة مركز المهاجم الصريح.

الأهلي يستقر على عودة صلاح محسن في الموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لنادي سموحة في الموسم المقبل ليكون ضمن تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بدعم الهجوم بصورة جيدة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني، لا يمانع عودة صلاح محسن خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، في ظل عدم قناعاته بالسنغالي بادجي.

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