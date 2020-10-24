منه شلبي في لقاء مع بوسي شلبي على هامش مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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بدأت اليوم فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي افتتح مساء أمس الجمعة في دورته الرابعة بحضور نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة منه شلبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت منه شلبي، في الصورة وهي مبتسمة وتجري حوارًا مع بوسي شلبي، يذاع قريبًا على شاشة المحور الفضائية.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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