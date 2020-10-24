ببطارية ضخمة وكاميرا رائعة.. شاومي تُطلق هاتفها الرائد Redmi K30 Ultra الأنيق

مواصفات هاتف Redmi K30 Ultra الجديد، نجحت شركة شاومي الصينية من تثبيت أقدامها بقوة في أسواق الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من المناقسة القوية جدًا من هواوي وأوبو وسامسونج وآبل، إلا أنها استطاعت أن تجذب فئة كبيرة من الجمهور، خاصةً بالأسواق العربية والهندية، من خلال التشكيلة الرائعة لهواتفها التي طرحتها خلال الفترة الماضية، والتي تتميز بتزويدها بأحدث الخصائص، بجانب أسعارها التي تُعتبر في متناول جميع الفئات، ومؤخرًا طرحت بالفعل هاتفها الجديد المنتظر ريدمي كـ 30 ألترا، والمتوقع أن يحقق نسب مبيعات كبيرة خلال الأيام المقبلة.





مواصفات هاتف شاومي Redmi K30 Ultra

أما عن أبرز المواصفات التي يتمتع بها هاتف شاومي Redmi K30 Ultra الجديد، فعملت الشركة الصينية على طرحه بشكل أنيق ورائع لجذب العديد من العملاء، وبتشكيلة رائعة من الألوان الشيقة التي جمعت بين الزهري والأخضر، بجابن الألوان الرئيسية كالأسود، أما عن الشاشة وهي الأبرز، فتأتي من نوع أموليد بقياس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية ومعدل سطوع يعادل 450 شمعة/م، بينما يصل ترددها إلى 120 هيرتز، ما سيساعد على بشكل مباشر على التقليل من معدل استهلاك طاقة البطارية.





كاميرا منبثقة وبطارية ضخمة





كما يتمتع هاتف شاومي Redmi K30 Ultra الجديد بكاميرا منبثقة مخفية داخل الهيكل الأساسي، لالتقاط صور السيلفي، مع تزويده بكاميرا أساسية رباعية العدسة، تتواجد عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية، في حين يمتلك الهاتف بطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، بجانب حصول على الميزات التالية:





يعمل الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع MеdiaTek Dimеnsity 1000+.

قدرة المبوايل الكبيرة على التعامل مع شبكات 5G.

به ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت.

يمتلك ذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

يُشغّل بنظام تشغيل أندرويد-10 مع واجهات تشغيل МIUI 12.

به منفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.