مصنعو الحرف اليدوية: افتتاح الرئيس السيسي لـ"تراثنا" إحياء حقيقي للصناعة (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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ثمن عدد من مصنعو الحرف اليدوية والتراثية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفاعليات معرض تراثنا، موضحين إنه يعد بمثابة إحياء حقيقي للصناعة دفعة قوية لأكثر من 500 عارض مصرى لمختلف الصناعات اليدوية والتراثية التى تتهافت عليها أسواق العالم.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2، إن مصنعى الحرف اليدوية والمهن التراثية، مثل السجاد والكليم اليدوى والصناعات الغذائية المتخصصة وتدوير الأخشاب والزجاج الملون وصانعى الموبيليا والخوص والحرير والملابس السيناوية، يأملون فى مساندة الدولة لهم بتخصيص معارض دائمة بالمحافظات لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طوال العام.

وأوضح غانم أن مبدعى الحرف اليدوية والتراثية، يناشدون السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتخصيص ورش صناعية بإيجار بسيط داخل المحافظات، الى جانب مشاركتهم فى المعارض المحلية والعالمية واستقدام خبراء عالميين فى التسويق لعرض منتجاتهم داخل الأسواق العالمية.



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الحرف اليدويه

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