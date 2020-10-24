تردد القنوات التعليمية المصرية الجديدة لكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢٠٢٠

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:16 م
القنوات التعليمية المصرية
القنوات التعليمية المصرية
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تردد القنوات التعليمية المصرية الجديدة لكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢٠٢٠

تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢٠٢٠  أطلقت وزارة التربية والتعليم مجموعة من القنوات الدراسية التعليمية ومنها قناة مدرستي التعليمية الجديدة، وذلك من أجل تقديم الدروس التعليمية للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع إلى الصف السادس، وللمرحلة الإعدادية، فيبين هذا المقال مواعيد هذه الدروس، وتردد هذه القنوات في السطور القادمة.


تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديدة 2020

قام الوزارة بإطلاق قناة مدرستنا قبل بداية العام الدراسي الجديد من خلال التردد الخاص بهذه القناة، وهو:

التردد: 12303
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500
معامل تصحيح الخطأ:5/6.

مواعيد الحصص الدراسية بدءًا من العام الدراسي الجديد

تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢٠٢٠ وقد تم نشر مواعيد هذه الحصص الخاصة بمرحلتي التعليم الابتدائي والاعدادي كما سبق ذكره منذ الأسبوع الأول للدراسة (18-22) أكتوبر أي من يوم الأحد إلى نهاية الأسبوع يوم الخميس، ويتم بث القناة لبرامجها التعليمية خلال اليوم (أي على مدار 24 ساعة)، كما يوجد أيام معينة أخرى لإعادة هذه البرامج حتى لا يفقد الطلاب أي برنامج تعليمي كما يلي:

قد كان يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر لهذا العام هو يوم الإعادة للحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية.
وقد كان يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر هو اليوم الخاص بإعادة البرامج التعليمية الخاصة بالمرحلة الإعدادية.
وفي يوم15 نوفمبر الحالي تم إطلاق قناة تعليمية جديدة خاصة بالصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي.

التفاصيل الخاصة بقناة مصر التعليمية:

التردد (EDU 1): 11747)
القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية 

كما أن التردد الخاص بقناة مصر التعليمية بشكل مباشر من التعليم الابتدائي إلى الشهادة الإعدادية هو:

التردد: 12380
معدل الترميز:27500
القمر الصناعي EDU 2: نايل سات Nile Sat
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض الدروس التعليمية 

تُعرض هذه الدروس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة السادسة مساًء، وتبدء الإعادة من السادسة مساءًا إلى الثانية صباحًا، والإعادة للمرة الثانية من الساعة الثانية صباحًا إلى التاسعة صباحًا.

وفي النهاية يتضح مما سبق الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم من أجل الحفاظ على حياة طلابها من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضًا من أجل محاربة الدروس الخصوصية.

تردد القنوات التعليمية المصرية الجديدة لكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية تردد قناة مدرستنا التعليمية ٢٠٢٠

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