شاهد.. إطلالة بونا خالد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



وحضرت الفنانة السودانية بونا خالد، افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متميزة بفستان من القماش الكنغولي الأفريقي.



ومن الجدير بالذكر أن بونا خالد، حضرت العام الماضي وشاركت بفيلم، ستموت في العشرين وهو للمخرج السوداني أمجد أبو العلا وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وقيمتها المالية 50 ألف دولار، وذلك في حفل جوائز ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.





كان الفيلم قد حصل في عرضه العالمي الأول على جائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول خلال مشاركته في مسابقة أيام المؤلف بالدورة الـ 76 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي بجانب جائزة مؤسسة ادفنتاج باعتباره الفيلم الأفريقي الأكثر تأثيرًا في المهرجان، كما شارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا، ووصفته مجلة فارايتي الأميركية بأنه "يمتلك حساسية بصرية رائعة".



ويعتبر ستموت في العشرين هو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا، واشترك في تأليفه مع يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك وترانزيت فيلمز لـحسام علوان، بجانب شركات الإنتاج Andolfi وDUOFilm AS وDie Gesellschaft DGS وStation Films.











