الإبراشي: السيدات وكبار السن تصدرا المشهد في اليوم الأول للانتخابات

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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه من الجيد أن يستفسر المصريون عن طرق وإجراءات الانتخابات النيابية ومعرفة كيفية التصويت على القوائم، بالإضافة إلى أن حرص السيدات وكبار السن المشاركة في انتخابات مجلس النواب كان لافت حيث تصدروا المشهد في هذا الاستحقاق الدستورى.



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك دوائر انتخابية مشتعلة بسبب العصبيات القبلية والمنافسات الانتخابية كما أن هناك دوائر هادئة، لافتًا إلى أن بعض المصريين اعتاد على تأجيل المشاركة في الانتخابات في الساعات الأخيرة قبل غلق الأبواب.



وتابع"الإبراشى":"من لم يدلى بصوته اليوم عليه التخلص من الأرث القديم المتمثل في الكسل الانتخابى وأن يشارك غدًا حتى يكون البرلمان المقبل قدر وطموحات المصريين".



وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.





