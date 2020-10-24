الإبراشي: السيدات وكبار السن تصدرا المشهد في اليوم الأول للانتخابات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه من الجيد أن يستفسر المصريون عن طرق وإجراءات الانتخابات النيابية ومعرفة كيفية التصويت على القوائم، بالإضافة إلى أن حرص السيدات وكبار السن المشاركة في انتخابات مجلس النواب كان لافت حيث تصدروا المشهد في هذا الاستحقاق الدستورى.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك دوائر انتخابية مشتعلة بسبب العصبيات القبلية والمنافسات الانتخابية كما أن هناك دوائر هادئة، لافتًا إلى أن بعض المصريين اعتاد على تأجيل المشاركة في الانتخابات في الساعات الأخيرة قبل غلق الأبواب.

وتابع"الإبراشى":"من لم يدلى بصوته اليوم عليه التخلص من الأرث القديم المتمثل في الكسل الانتخابى وأن يشارك غدًا حتى يكون البرلمان المقبل قدر وطموحات المصريين".

وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

بالتفاصيل.. الأهلي يرصد مكافآت كبرى للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ أقل من ساعتين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ يوم

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»