المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: مصر في أزمة كورونا لديها "ساتر ربنا"

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قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، إن مصر هي من رشحت اسمه لهذا المنصب، مشيرا إلى أن البنك المركزي والحكومة قاما بجهود كبيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت أنه بداية من الشهر القادم يتسلم منصبه، متابعًا: "خلال الـ 10 سنوات الماضية، عملت بالبنك الدولى، ولدى بعض الخبرة فى العمل داخل هذه المؤسسات، وخاصة الفترة الماضية، التى لم تكن عادية على الإطلاق بسبب الأزمة المالية أو أزمة كورونا".



وأشار إلى مصر لديها برنامج طموح، وعليها أن تدفع بالاستثمار والتصدير، لأنها الموارد الأهم، لجلب الموارد المالية المطلوبة، مضيفا: "تراجع الاستثمار الأجنبى، سبب زيادة الاقتراض، وهذا لا ما نريده، فلدينا هدف قومى وهو 100 مليار دولار، وهو رقم غير مستحيل" تنفيذه، إلا بجهود كبيرة".



وحول تأثير الموجة الثانية من كورونا، قال محيي الدين، نحن فى وضع أفضل من غيرنا فى المنطقة العربية والأفريقية، وأرجو أننا نكون استفدنا من الموجة الأولى، وأول شيء أن القطاع الطبى والصحى أصبح أكثر استعدادا، أما عن الإغلاق فهو أمر متروك للظروف، معقبا: "لدينا ساتر ربنا".

