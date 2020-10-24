أبو شقة: التصويت في الانتخابات مثل الشهادة.. وكاتمها آثم عند ربه

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قال المستشار، بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إن هناك إصرار كبير من قبل القيادة السياسية وحرص كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء الانتخابات في موعدها.



وقال "أبو شقة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الدولة تحرص على بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي وذلك عن طريق برلمان وأحزاب وتمثيل كامل لكافة القوى السياسية.



وأشار إلى أن وجود غرفتين للبرلمان على غرار أحدث الدول العالمية هو إنجاز كبير للدولة المصرية، موجهًا التحية إلى قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمينها الانتخابات.



وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورا وطنيا، مستطردًا "نحن أمام شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن الانتخابات حتى الإعلان عن النتيجة النهائية.



واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري، مستطردًا "إبداء الرأي هو نوع من أنواع الشهادة والله سبحانه وتعالى قال كاتم الشهادة آثم قلبه".



وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.