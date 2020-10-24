لاشين: اليوم الأول هادئ ولا يوجد شكاوى أو مخالفات كبيرة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول من الاقتراع مر بشكل هادئ، لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل في التاسعة مساء اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ أقل من ساعتين

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ يوم

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

بالتفاصيل.. الأهلي يرصد مكافآت كبرى للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»