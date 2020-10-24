لاشين: اليوم الأول هادئ ولا يوجد شكاوى أو مخالفات كبيرة

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أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول من الاقتراع مر بشكل هادئ، لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل في التاسعة مساء اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.



