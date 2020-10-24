باسم مغنية يشيد بأداء ورد الخال ووسام صباغ في هند خانم

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أشاد الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ بأداء كل من الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ والممثل اللبناني ​وسام صباغ​ في مسلسل "هند خانم" الذي يعرض حالياً.



وكتب مغنية للخال قائلاً:"ورد الخال ممثلة أفتخر بها من بلادي،كل الحب"، لترد عليه قائلةً:"ونحنا منفتخر فيك باسم ومنعتزّ بصداقتك .. شكرا شكرا".



وكتب لصباغ قائلاً:"وسام صباغ وتحد جديد بدور لم نره فيه من قبل.مبروك"، ليرد عليه بالقول:"شكرا حبيبي , وانت موهبة كبيرة منرفع راسنا فيا".



يُذكر أن مسلسل "هند خانم" من بطولة ورد الخال، خالد القيش، أسعد رشدان، ماريبال طربيه، كارين سلامة، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، وسام صباغ، بيدرو طايع، جوزيف حويك، من تأليف رازي وردة، وإخراج كنان إسكندراني.