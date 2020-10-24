ليلى علوي في لقاء مع بوسي شلبي على هامش مهرجان الجونة السينمائي

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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وبدأت اليوم فاعلياته.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة ليلى علوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت ليلى علوي، في الصورة وتجري معها بوسي شلبي، حوارًا يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية.



يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.