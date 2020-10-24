ليلى علوي في لقاء مع بوسي شلبي على هامش مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وبدأت اليوم فاعلياته.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة ليلى علوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي، في الصورة وتجري معها بوسي شلبي، حوارًا يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

أخبار تهمك

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ أقل من ساعتين

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. الأهلي يرصد مكافآت كبرى للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»