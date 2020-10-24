روجينا تستعرض إطلالتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للنجمة روجينا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت روجينا في مقطع الفيديو وهي تستعرض إطلالتها بفستان قصير، وشعر منسدل على شكل ديل حصان، وذلك في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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