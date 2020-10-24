كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز ريال مدريد في الكلاسيكو

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وأسطورة ريال مدريد السابق، بفوز فريقه السابق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو.

ويخضع رونالدو حاليًا للعزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يخوض أول مباراة له يوم الأربعاء المقبل أمام برشلونة بدوري الأبطال.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1، اليوم السبت، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السابعة لليجا.

ونشر رونالدو صورة على حسابه بـ "تويتر" عقب المباراة، وعلق عليها "SIIIIIII".

ويعتبر هذا الاحتفال هو الأشهر بالنسبة لكريستيانو رونالدو، والذي قام به لأول مرة عندما كان لاعبًا في ريال مدريد.