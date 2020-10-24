يسرا في لقاء مع إنجي علي بعد الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل"

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أقيم اليوم السبت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أورنچ مصر”، ونخبة من الفنانين وكبار رجال الأعمال والإعلاميين حفل اطلاق خدمة حريف تمثيل، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان المقبل 2021.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للنجمة يسرا، وذلك عر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأجرت إنجي علي، حوار مع يسرا، عن فكرة خدة حريف تمثيل التي أطلقتها أورانج، وشركة العدل جروب.



وعبرت يسرا عن سعادتها بالفكرة وشاركت بها، وتوليفة من عدد الأغمال التي قدمتها، واكتشاف مواهب جديدة تشارك معها في العمل الرمضاني القادم.







