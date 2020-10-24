المصري يُحدد سعر «وادي»

حدد مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، سعر بيع الفلسطيني محمود وادي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرغب النادي المصري في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مقدم تعاقد من نادي بيراميدز، من أجل الاستغناء عن محمود وادي مهاجم الفريق.





ويسعى نادي بيراميدز لدفع 12 مليون جنيه فقط، نظير التعاقد مع محمود وادي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





يذكر أن الزمالك يسعي هو الآخر للحصول عل خدمات الدولي الفلسطيني لتدعيم صفوف خط الهجوم الأبيض في الموسم المقبل، خاصة في ظل اقتراب رحيل مصطفي محمد من أجل الاحتراف.







