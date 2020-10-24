المصري يُحدد سعر «وادي»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
حدد مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، سعر بيع الفلسطيني محمود وادي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرغب النادي المصري في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مقدم تعاقد من نادي بيراميدز، من أجل الاستغناء عن محمود وادي مهاجم الفريق.

ويسعى نادي بيراميدز لدفع 12 مليون جنيه فقط، نظير التعاقد مع محمود وادي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن الزمالك يسعي هو الآخر للحصول عل خدمات الدولي الفلسطيني لتدعيم صفوف خط الهجوم الأبيض في الموسم المقبل، خاصة في ظل اقتراب رحيل مصطفي محمد من أجل الاحتراف.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود وادي بيراميدز المصري الزمالك

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ يوم

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ حوالي 4 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

قرار جديد من الكاف قبل نهائي الكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

المصري يفاوض محمود وادي لتجديد تعاقده مع الفريق

بيراميدز يحدد السعر النهائي لأحمد أيمن منصور

المصري يُحدد مطالبه لبيع محمود وادي إلى الزمالك

المصري يحدد مبلغا ضخما للموافقة على انتقال نجمه للزمالك

المصري يحدد سعر نجمه للموافقة على رحيله للزمالك

مفاجأة.. الزمالك يفتح ملف صفقة «وادي» مجددًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 م

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

08:31 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»