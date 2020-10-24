لميس الحديدي عن الانتخابات: الإقبال معقول جدا.. والنساء يتقدمن المشهد كالعادة



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على سير اليوم الاول في العملية الانتخابية البرلمانية 2020 في مرحلتها الاولى التي تضم 14 محافظة، قائلة: "هذا هو أسبوع الانتخابات البرلمانية، والاقبال معقول جدًا وكثيف في بعض الدوائر ذات المنافسة المرتفعة والعصبيات الكبيرة".وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء السبت، قائلة: "محافظات الجيزة والصعيد والاسكندرية شهدت منافسات قوية، والنساء تقدمن المشهد كالعادة حيث تصدرت المصوتين ".وتابعت قائلة: "الاقبال تركز في الدوائر الساخنة التي تضم عدد كبير من المرشحين أو أسماء كبيرة أو مرشحين من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وهذا امر جدًا بالإضافة للمناطق التي تحتوي عصبيات قبلية في الصعيد، خاصة لاسيما محافظات بني سويف والفيوم واسيوط وقنا والتي تضم عائلات كبيرة ".واستكملت قائلة: "دوائر الدقي والعجوزة وإمبابة شهدت إقبالًا كبيرًا بالاضافة لمحافظة الجيزة ككل التي تصدرت المشهد، خاصة دوائر أطفيح والعمرانية وناهيا والصف وفيصل وهي دوائر شهدت إقبالًا كبيرًا، وبالنسبة لمحافظة الاسكندرية فقدت بدى الاقبال فيها كبيرًا لاسيما في دوائر الدخيلة والعجمي".إقرأ أيضا..