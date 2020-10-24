بالرغم من جنسيتها المغربية.. جنات تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب المصري "اعرف الحكاية"

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فاجئت الفنانة المغربية جنات، الجمهور بسبب حضورها انتخابات مجلس النواب المصري اليوم السبت وتطلب من الجمهور المشاركة في الانتخابات.



حيث قامت "جنات" بنشر صورة لها من داخل لجنة الانتخابات وهي تدلي بصوتها في الانتخابات، وعلقت على الصورة قائلة:" من أجل مستقبل أفضل، انزل وشارك".



وتلقت جنات عدد من التهاني على حصولها على الجنسية المصرية، حيث إنها متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان نعمان منذ عام 2017، وأنجبت منه طفلتيها "جنات" و"جوليا".



يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبوم غنائي جديد بعنوان "أنا في انتظارك" وذلك عبر قناة روتانا، حيث إنها من بين فريق النجوم الذين ينتمون لشركة روتانا للإنتاج الفني.