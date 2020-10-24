بالرغم من جنسيتها المغربية.. جنات تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب المصري "اعرف الحكاية"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
فاجئت الفنانة المغربية جنات، الجمهور بسبب حضورها انتخابات مجلس النواب المصري اليوم السبت وتطلب من الجمهور المشاركة في الانتخابات.

حيث قامت "جنات" بنشر صورة لها من داخل لجنة الانتخابات وهي تدلي بصوتها في الانتخابات، وعلقت على الصورة قائلة:" من أجل مستقبل أفضل، انزل وشارك".

وتلقت جنات عدد من التهاني على حصولها على الجنسية المصرية، حيث إنها متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان نعمان منذ عام 2017، وأنجبت منه طفلتيها "جنات" و"جوليا".

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبوم غنائي جديد بعنوان "أنا في انتظارك" وذلك عبر قناة روتانا، حيث إنها من بين فريق النجوم الذين ينتمون لشركة روتانا للإنتاج الفني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جنسية جنات جنات المطربة جنات

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ يوم

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ ساعتين

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ نصف ساعة

قرار جديد من الكاف قبل نهائي الكونفدرالية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

جنات تستقبل مولودتها الثانية.. وهذا اسمها

مطران بورسعيد يدلي بصوته الإنتخابي بمدرسة أم المؤمنين الإبتدائية (صور)

جنات تطرح ألبوم "أنا في انتظارك" بـ 11 أغنية

جنات في ألبومها الجديد مع "روتانا" تعلن تمردها وتعيد ذكرى أم كلثوم في "أنا في انتظارك"

ألبوم "أنا في انتظارك" لـ جنات يحقق 6 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

جنات: الهجوم على الرجالة «مش لايق على شخصيتى»

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

08:31 م

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

08:19 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»