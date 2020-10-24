"ابوسعدة": المرأة المصرية رقم واحد.. ورصدنا المال السياسي



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية هي رقم واحد في حضور الانتخابات منذ عام 2011، موضحا: "في أي استحقاقات سواء انتخابات أو استفتاء المرأة رقم واحد".وأضاف "أبو سعدة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن المتنافسون لديهم "تكتيك" في طريقة الحشد، حتى يتجاوز النسبة المطلوبة، وسيكون هناك عمل مكثف لكافة المرشحين.وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه مطلوب من الأحزاب السياسية أن تحشد جماهيرها، ولكن من الصعب أن يحسم أي مرشح الانتخابات من أول جولة، لكون المنافسة حادة جدًا، وهناك كثير من اللجان تشهد انتخابات قوية للغاية، والمنافسة فيها شرسة.واستطرد قائلًا، أن المنظمات الحقوقية راقبت الانتخابات، وحضر الكثير من الشخصيات العربية، وبعثة أجنبية مع منظمة شقيقة تراقب الانتخابات، مطالبا أن نشرف على الجولة الثانية من الانتخابا.وأوضح أنه تم رصد دعاية انتخابية أمام بعض اللجان لأحزاب سياسية رغم الصمت الانتخابي، وبعض المندوبين أبلغونا بوجود مال سياسي، وتم تصوير هذه الحالات.إقرأ أيضا..