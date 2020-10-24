الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ "قطة" بالقناطر الخيرية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ "قطة" كانت محشورة بين باب حديد وباب شقة، ووضعها فى مكان آمن.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من مواطن بوجود قطة "محشورة" بين باب شقة، وباب حديد لنفس الشقة، بعقار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك في غياب مالك الشقة.

وعلى الفور انتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث القناطر الخيرية، وبصحبته فريق إنقاذ من رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى على الفور التعامل مع البلاغ دون اللجوء لكسر باب الشقة أو الباب الحديد وتم استخراج القطة ووضعها بمكان آمن، وقدم المواطن صاحب البلاغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة الاستجابة.
الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ "قطة" بالقناطر الخيرية
الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ "قطة" بالقناطر الخيرية
الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ "قطة" بالقناطر الخيرية
الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ "قطة" بالقناطر الخيرية

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