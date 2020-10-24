رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الانتخابات البرلمانية "منضبطة"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أول أيام انتخابات مجلس النواب شهد انضباط، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمجهود كبير.


وأضاف "أبو سعدة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن هناك تأمين كبير من قبل قوات الشرطة، التي تواجدت في كافة المحافظات، وأيضًا وزارة الصحة كانت حاضرة، والكمامات كانت موجودة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن هناك انضباط ونظام داخل اللجان، والعملية الانتخابية تمت بشكل جيد، والحضور في نفس الوقت هادئ، فعلى مستوى انتخابات اليومين، لا يوجد ازدحام شديد، مشيرا إلى أن نسب الحضور تتفاوت من لجنة إلى أخرى بعضها 20% وأخرى 5% أو 2%.


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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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