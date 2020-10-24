نادي القضاة: إشرافنا على الانتخابات مهمة وطنية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن إشراف القضاة على الانتخابات مهمة وطنية، نقوم بها بكل نزاهة ووقار.


وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض عبر فضائية " TeN":" اعتادنا في كافة الاستحقاقات، أن نقوم بواجبنا الوطني، بدًا من استلام المظاريف الخاصة حتي مرحلة الفرز، وتم توفير كافة السبل للقضاة للقيام بواجبهم الأمثل".

وتابع متحدث نادي القضاة: "تابعنا منذ الساعات الأولي من بدء الانتخابات انتظام القضاة في ممارسة واجبهم من داخل اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات"، لافتا إلى أن مقر اللجنة الانتخابية ورائه مجهود عظيم من جميع الجهات، فنحن أمام ملحمة وطنية في ظل ظروف جائحة يعلمها الجميع وهي فيروس كورونا.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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