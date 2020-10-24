شاهد.. هالة سرحان تهدي جائزة أجمل فستان على الريد كاربت لـ منة شلبي

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أعربت الاعلامية هالة سرحان، عن اعجابها الشديد بفستان الفنانة منة شلبي التي تألقت به في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أمس.



حيث قامت "سرحان" بنشر صورة لـ منة شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلاَ:" منة شلبي جمال ورقة وبساطة وأناقة، أجمل فستان على السجادة الحمراء".



وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل "المومیاء" لشادى عبد السلام و"إسكندریة كمان وكمان" لیوسف شاھین و"الكیت كات" لداود عبد السید و"سرقات صیفیة" لیسرى نصر الله.



یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم "أحلام ھند وكامیلیا" لمحمد خان و"یوم مر.. یوم حلو" لخیرى بشارة.



وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.



