أروى جودة بفستان محتشم وكمامة من الخرز في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة أروى جودة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة متألقة وذلك عقب حضورها حفل الإفتتاح بالأمس.



وارتدت أروى جودة فستان متألق في اليوم الثاني من المهرجان، وهو محتشم حيث كان بأكمام طويله وطويل ولكن مفتوح من الساق وحرصت أيضا على ارتداء الكمامة المختلفة والغريبة حيث امتلأت بالخرز.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.