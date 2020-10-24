كندة علوش في لقاء مع إنجي علي في ثاني أيام الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للفنانة السورية كندة علوش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأجرت "إنجي" لقاء مع كندة علوش، أثناء احتفال اورانج بـ"حريف تمثيل" في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي.

وعبرت "كندة" عن امتنانها وحبها للنجمة يسرا، وتعتبرها فرد من أفراد أسرتها، ومن أقرب الأصدقاء إليها، وقدمت تهنتئها على تكريم يسرا.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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