نورهان منصور بفستان أسود كاب في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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تألقت الفنانة نورهان منصور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي وذلك عقب حضورها حفل الإفتتاح بالأمس.



وارتدت "منصور" فستان أسود قصير كاب، يظهر ملامح جسدها، وشعر منسدل على كتفها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.