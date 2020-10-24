ناصيف زيتون يتخطى حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

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فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون الجمهور بأغنية ياعسل وحقق نجاحاً كبيراً.



الأغنية تخطّت مليونها الأول بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحها عبر قناة ناصيف على يوتيوب يتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل.



وكان ناصيف قد أطلق الأغنية في وقت يطل من خلاله على الجمهور في بث مباشر للتواصل معهم وكان قد تلقى في الفترة الماضية الكثير من الرسائل التي تُطالبه بأغنية جديدة.



وأطلق ناصيف الأغنية تلبية لطلب الكثير من متابعيه وهي من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون وتوزيع جيمي حداد والكليب تميّز بالإضاءة والفكرة المميزة تحت إشراف ريشا سركيس.