إلهام شاهين ويسرا يتألقان في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

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تجمع النجوم في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، وأكثرهم من الذين حرصو على حضور حفل افتتاح المهرجان.



ومن أبرز الفنانات الذين حضرن اليوم الفنانة هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين، حيث اجتمعا بإطلالات متألقة.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.