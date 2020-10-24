ظهور رومانسي لـ عمرو يوسف وكنده علوش في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهر النجم عمرو يوسف وزوجته كنده علوش على السجادة الحمراء في ثاني أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح مساء أمس الجمعة، وبدأ الزوجان في قمة الرومانسية والسعادة بإطلالة شبابية أنيقة.



وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل "المومیاء" لشادى عبد السلام و"إسكندریة كمان وكمان" لیوسف شاھین و"الكیت كات" لداود عبد السید و"سرقات صیفیة" لیسرى نصر الله.



یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم "أحلام ھند وكامیلیا" لمحمد خان و"یوم مر.. یوم حلو" لخیرى بشارة.



وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.



