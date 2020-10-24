حذف بسكوتاية مقرمشة من اليوتيوب تعرف على التفاصيل!

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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استطاع مصطفي عامر مخرج كليب "راسمك في خيالي" النجم محمد حماقي، من حذف كليب حسن شاكوش "بسكوتة مقرمشة" من موقع يوتيوب وذلك بعدما وصلت لاكثر من ٢٥ مليون مشاهدة وبسبب تشابها مع الكليب الذي قدمه لحماقي.

كما ان "شاكوش" رفض الاعتراف بالاعتداء علي الحقوق الملكية الفكرية واقتباسها لذلك تقدم المخرج مصطفي عامر بطلب لموقع الفيديوهات الشهير في ظل تشابه "الانترو" وتم حذف كليب شاكوش بعد ان ثبت إقتباسه من كليب حماقي، خاصة وان الشركة المنتجة لشاكوش رفضت كافة الحلول الودية.

يذكر ان حسن شاكوش كان اقتبس من محمد حماقي لحن اغنية "بنت الجيران".

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