شاهد.. كلمة يسرا في الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل" في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. كلمة يسرا في الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل" في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي
السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:17 م
ريهام كمال
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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.
ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للنجمة يسرا، أثناء إلقاء كلمتها في الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل".
"حريف تمثيل" هو مسابقة لعملاء شبكة "أورنچ"، وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين، وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهريًا.
وتختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.