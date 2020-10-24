شاهد.. كلمة يسرا في الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل" في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مساء أمس الجمعة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للنجمة يسرا، أثناء إلقاء كلمتها في الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل".

"حريف تمثيل" هو مسابقة لعملاء شبكة "أورنچ"، وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين، وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهريًا.

وتختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.

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