هاني رمزي مع زوجته في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضر الفنان هاني رمزي ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بحضور زوجته.

وظهر الفنان هاني رمزي مع زوجته والتي حرصت على ارتداء فستان متألق، وميك أب هادئ، وارتدى هاني رمزي بدلة أنيقة زرقاء.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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