رامي عياش يطرح "دقي يامزيكا" وسط نجاح كبير

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طرح النجم اللبناني رامي عياش أغنية جديدة بعنوان دقي يامزيكا والتي قدمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أُقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم العرب في ظل إجراءات فيروس كورونا.



وقدّم رامي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “دقي يا مزيكا” على المسرح للمرة الأولى وهي مخصصة لهذا المهرجان حيث كشف عن مفاجأة تتعلّق بها.



رامي قال أنّ هذه الأغنية سيتم تصويرها في الأيام القليلة المقبلة على طريقة الفيديو كليب حيث سيُشارك بها عدد من النجوم أيضاً.



وفي تصريحات صحافية قال رامي أشاد بالجهور الجبارة التي تم بذلها لكي يُقام هذا المهرجان وهو بمثابة إصرار على إرادة الحياة رغم كل الظروف وعدم السماح لهذه السنة أن تكون خسارة لحياتنا.