غادة عادل تبهر جمهورها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة غادة عادل في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة، كما حرصت على حضور حفل الإفتتاح بالأمس.

وارتدت غادة عادل فستان أبيض، يبرز ملامح جسدها، وشهر منسدل على كتفها في صورة جمعتها بالفنان خالد أنور.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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